Водителям разрешат получать права категории "В", то есть на управление легковыми машинами, с 17 лет. Им даже можно будет ездить за рулем по дорогам, начиная с этого возраста. Но - только с сидящим рядом наставником. Законопроект, который вносит соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения, поступил в рабочую группу Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине.

В проекте говорится, что несовершеннолетние лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к управлению транспортными средствами категории "В" и подкатегории "В1" с сопровождающим водителем-наставником. Порядок и условия такого управления определяется правительством РФ.

Напомним, что ранее глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников высказал пожелание, чтобы в школы вернулись уроки вождения. По его мнению, это не только повысит грамотность и безопасность всех учеников, но и позволит им получить водительское удостоверение по окончании школы в 17 лет.

В законопроекте дается также определение, кто такой водитель-наставник. Согласно документу, это водитель, имеющий право управления категории "В" или подкатегории "В1".

Наставник должен сопровождать несовершеннолетнего водителя для оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством. А также для контроля за соблюдением этим водителем правил дорожного движения.

Эта идея давно и всеми одобрена и поддержана. Тем более что подобное наставничество действительно позволит выпустить на дороги в самостоятельное плавание хорошо подготовленного водителя. Но экспертов смутила формулировка требований к наставнику. Согласно ей, наставником может быть любой водитель, имеющий права категории "В". То есть даже 18-летний, который получил их месяц назад. А это уже плохо может сказаться на безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции утверждают, что требования к наставнику должно установить правительство. Однако юристы считают, что если в законе эти требования установлены, то правительство не может их ограничить. А в законопроекте устанавливается одно требование - наличие прав соответствующей категории.

Также экспертов смущает возможность управлять квадрициклом с наставником. Речь идет о подкатегории "В1". Где будет этот наставник на этом маломощном транспортном средстве размещаться? Как будет давать советы, а то и команды, ведь оба седока должны быть в шлемах?

Наставником может быть любой водитель с правами категории "В". В ГИБДД утверждают, что требования к наставнику должно установить правительство

В проекте также уточняется, что считать легкими квадрициклами, а что - тяжелыми. То есть какими из них можно управлять с категорией "М", а какими - с подкатегорией "В1".

Так вот, легкими квадрициклами предлагается считать двух-, трех-, четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 350 кг, максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, с двигателем внутреннего сгорания с принудительным зажиганием объемом не более 50 куб. см. В случае наличия двигателя внутреннего сгорания другого типа максимальная эффективная мощность не должна превышать 4 кВт. Для электродвигателей - номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки не должна превышать тех же 4 кВт.

Напомним, что мопедом, согласно правилам дорожного движения, считается транспортное средство мощностью от 0,25 до 4 кВт. А в данной формулировке нижний порог не ограничен. Таким образом получается, что права на мопед должны быть у любого водителя электросамоката, какой бы мощности двигатель на нем ни стоял.

В ГИБДД пояснили, что формулировка взята из Технического регламента Таможенного союза и относится к транспортным средствам категории L1. Электросамокаты к ним не относятся. Но если минпромторг решит их сертифицировать по этой категории, то будут относиться. Сейчас водителей электросамокатов мощностью более 250 Вт привлекают к ответственности как за управление мопедом без прав. А если проект примут, то с такой формулировкой будут привлекать к ответственности и владельцев менее мощных электросамокатов.

Скорее всего, документ будет одобрен на рабочей группе, но - с замечаниями. Впрочем, чтобы поправить все эти неточности, времени еще много. Ведь потом документ правительство внесет в Госдуму, которая как раз ушла вчера на каникулы.