Володин сравнил заявления Обамы и Байдена о России

Спикер Госдумы обратил внимание на характеристику, которую дал России президент США Джо Байден, с оценкой, которую в 2014 году высказал Барак Обама. Он также сделал вывод, что благодаря политике президента РФ нашу страну уважают в мире.

В сообщении по итогам последнего пленарного заседания ГД в своем Telegram-канале Вячеслав Володин констатировал, что Путин делает все для развития и укрепления России, обеспечения ее безопасности. По словам спикера, "благодаря политике, проводимой нашим президентом, Россию уважают в мире". "В 2014 году Обама называл Россию "региональной державой", вчера в рамках встречи с Путиным президент США Джо Байден заявил, что "Россия - великая держава", - напомнил он.

Однако вне зависимости от формулировок, подчеркнул председатель ГД, "ни у кого не должно быть иллюзий: мы не допустим вмешательства извне в нашу жизнь". Он назвал приоритетами интересы страны и ее граждан, укрепление России и улучшение жизни людей.

В ходе пленарного заседания политик также высказался на тему прошедшей в Женеве встречи лидеров РФ и США. "Россия открыта для диалога, но на равных, - подчеркнул Володин. - Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным".