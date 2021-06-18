"Автодор" предпримет меры для исключения заторов на трассе "Дон"

Госкомпания "Автодор" постарается исключить возникновение летом заторов на ведущей на юг трассе М-4 "Дон", несмотря на введение временных ограничений движения. Об этом "РГ" сообщили в госкомпании.

В период летних отпусков будут введены временные ограничения движения для восстановления верхнего слоя дорожного покрытия на участке в 180 км, отметили в госкомпании. Для исключения возникновения заторов работы не будут производить в дневное время суток в выходные и праздничные дни. Транспорт будут пропускать по всем полосам движения. Укладывать верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси и устранять деформации покрытия будут только в ночное время суток.

Трасса М-4 "Дон" является одной из самых востребованных автомагистралей в России, особенно в летний период. Причем, в этом году интенсивность движения по трассе выросла по сравнению с 2019 годом. В мае по трассе совершено более 10,9 млн проездов транспортных средств по платным участкам, что на 25,8% больше, чем в мае 2019 года, отметили в "Автодоре". За первые две недели июня 2021 года трафик на М-4 возрос от 3% до 38% по числу проездов легковых автомобилей и на 6-24% по числу проездов большегрузов по сравнению с тем же периодом 2019 года. А за неделю с 8 по 14 июня 2021-го интенсивность движения на М-4 превысила показатели аналогичного периода 2019 года в зависимости от участка на 4-33% по легковому транспорту и на 12-20% по грузовому.