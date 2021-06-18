Шесть автомобильных брендов в России начали предоставлять по подписке новые автомобили, только сошедшие с заводского конвейера. Половина из них запустили эту услугу в 2021 году, сообщили "Российской газете" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Среди них УАЗ, Skoda и Audi. На днях стало известно, что над проектом программы подписки на автомобили работают и специалисты АвтоВАЗа. Первые автомобили по подписке появились у Hyundai и Volvo еще в 2019 году, в 2020 году к ним присоединились автомобили Kia.

"Сейчас многие производители пробуют себя на рынке подписки", - отмечает вице-президент РОАД Денис Мигаль. Он поясняет, что пока это не столько доходный бизнес для автоконцернов, сколько способ наладить новый канал взаимодействия с покупателем.

При этом далеко не все производители автомобилей работают с арендаторами напрямую. Стратегическим партнером Volkswagen Group Rus является оператор каршеринга BelkaCar, через которого можно взять в аренду автомобили Skoda и Audi. Машины Hyundai можно заказать через сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility и забрать в дилерском центре. Работу через официальных дилеров выбирает и Kia. А УАЗ принимает заказы на аренду авто на своем официальном сайте.

Самая широкая география оказания услуги сейчас у автомобилей УАЗ, которые можно получить по подписке в 39 городах. Однако пока эта услуга доступна для юрлиц и ИП. В перспективе предложение планируется расширить и на частных лиц, подтвердили "РГ" представители компании. Другие марки ориентируются на физлиц, хоть и имеют меньший географический охват. К примеру, Hyundai можно получить в 20 крупных городах, а Skoda и Audi пока не вышли за пределы Москвы и МО.

Подписка на автомобиль - это не каршеринг, так как автомобиль весь срок аренды находится в пользовании одного человека, и никто другой не может им пользоваться. Но и не владение, так как собственником арендатор не становится даже через несколько лет пользования, как, к примеру, это предусмотрено лизингом.

Подписка на автомобиль - это не каршеринг, автомобиль весь срок аренды находится у одного человека

Подписка на авто позволяет получить в пользование автомобиль на длительный срок, при этом все затраты на его содержание будут включены в единый платеж. Кроме пользования автомобилем в него входит ОСАГО и каско, ТО у официального дилера, сезонная замена шин, помощь на дорогах, транспортный налог. Самостоятельно водитель оплачивает только бензин, парковки и штрафы.

Арендовать авто на таких условиях можно на срок от одного дня. К примеру, такие варианты есть у Hyundai и Kia. УАЗ же рассчитывает на долгосрочные отношения. Варианты аренды начинаются от года, максимальный срок при этом составляет пять лет.

Взять по подписке сегодня можно три десятка моделей автомобилей. Самый широкий выбор предоставляет Hyundai - 8 моделей, самый скромный у Skoda - 2 модели.

Стоимость подписки на авто начинается с 2-3 тыс. руб. за сутки у наиболее демократичных марок, в месяц придется заплатить за них уже 36-47 тыс. В год даже самый скромный вариант обойдется в 325-370 тыс. руб. Стоимость аренды по подписке автомобилей повышенной комфортности в год превышает миллион рублей.

Подписка не выгоднее владения автомобилем, так как в ее цену включаются все затраты на содержание и амортизацию автомобиля.