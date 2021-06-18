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18 июня 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 17 июня 2021 года № УГ-304 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 2.1 слова "с 1 по 7 мая 2021 года" заменить словами "до 2 июля 2021 года";

2) в абзаце втором пункта 3, в абзаце четвертом пункта 9, в абзаце втором пункта 22, в абзаце втором пункта 25 слова "в приложении к настоящему Указу" заменить словами "в приложении № 1 к настоящему Указу";

3) подпункт 3 пункта 5 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"3) исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг, в том числе в части возможности получения услуг (товаров, работ) лишь при наличии одного из документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Указа (справка (сертификат) о прохождении вакцинации, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019; о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019; об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);";

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Установить, что в соответствии со сроками и сферами деятельности, определенными приложением № 2 к настоящему Указу, организации (ИП, самозанятые) предоставляют услуги (товары, работы) только гражданам Российской Федерации (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе один из следующих документов:

сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном виде;

справку медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019;

справку медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;

справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в электронном либо распечатанном виде (действительно в течение 3 суток со дня выдачи).";

5) в пункте И слова "с 1 по 7 мая 2021 года" заменить словами "до 25 июля 2021 года";

6) подпункт 2 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом,, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора, осуществляется) изложить в следующей редакции:

"2) дистанционно - прием документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций. Очная форма разрешается в отношении поступающих в возрасте до 18 лет, а также поступающих, имеющих при себе один из документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Указа (справка (сертификат) о прохождении вакцинации, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019; об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР);";

7) в абзаце третьем пункта 23 слова "в период с 1 по 7 мая 2021 года" исключить;

8) пункт 28 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"- обеспечить выдачу медицинскими организациями гражданам справок о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019, о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;";

9) приложение считать приложением № 1;

10) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

"Приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111


Сферы деятельности, в которых услуги (товары, работы) предоставляются гражданам Российской Федерации (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе справку (сертификат) о прохождении вакцинации, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019; о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019; об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, и сроки введения данного требования


С 22 июня 2021 года:

деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, осуществляемая в закрытых помещениях;

деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, осуществляемая в закрытых помещениях;

деятельность по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий, осуществляемая в закрытых помещениях;

деятельность ночных клубов (дискотек).


С 29 июня 2021 года:

общественное питание (при количестве посадочных мест 10 и более);

деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

деятельность санаторно-курортных организаций;

деятельность студенческих общежитий;

деятельность автомобильного транспорта общего пользования междугородного сообщения, пригородного поезда - рельсового автобуса "Орлан".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 22 июня 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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