Больше - не значит лучше

Bank of America Merrill Lynch подсчитал доли рынка операторов каршеринга. Из данных аналитиков следует, что в прошлом июне доля "Яндекс.Драйва" по числу поездок составляла 48,7%, в ноябре - 41,5%, а в этом июне - 39,9%. В свою очередь, у "Делимобиля" она выросла с 37,1 до 40,5%. Однако сегодня при оценке рынка каршеринга очень важно учитывать не только стандартные машины, но и автомобили, которые арендуются по тарифу подписки (их часто считают как отдельный сервис), машины бизнес-класса и сегмент авто, арендуемых юридическими лицами. Соответственно и расстановка сил от этого может быть другой.

Помимо этого, часто не учитывается, что важно сравнивать сервисы по равным параметрам. Например, какие-то сервисы допускают аренду сразу по достижению совершеннолетия, а другие поднимают входной порог, допуская только водителей с опытом. Учитывая, что безопасность - это ключевой фактор, обеспечивающий рост рынка каршеринга в долгосрочной перспективе, важно оценивать, какие сервисы вкладываются больше в технологии безопасности, а не просто объем автопарка.

"Статистика ДТП зависит напрямую от возраста и стажа. У большинства сервисов ограничение к доступу с 21 года и от 2 лет стажа. Некоторые представители рынка в борьбе за долей снижают возрастной лимит до 18 лет и убирают стаж", - рассказывает вице-президент Автомобильного союза и член общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин.

"На рынке каршеринга отсутствуют единые "чёрные" списки. У кого самая строгая политика и больше всего баллов за нарушение ПДД, те начинают терять долю рынка, а люди, которые попали под ограничения, они переходят в более лояльные, но менее безопасные сервисы", - отмечает Шапарин.

По его словам, чтобы обезопасить окружающих, нужно "начинать с объединения "чёрных" списков. Если человек попал у любого из сервисов в "чёрный" список, он должен полностью лишаться возможности пользоваться каршерингом. Тогда мы уберем самых отвязных.

"Нужно совершенствовать телематику и контроль за поведением водителя. Если они отклоняются от общего знаменателя. Мы можем смотреть как ведет себя средний пользователь каршеринга и сразу предупреждать о нарушениях", - добавляет Шапарин.

В краткосрочной перспективе объем автопарков может меняться быстро, и лидер рынка может меняться. Однако в долгосрочной перспективе развитие будет напрямую зависеть от того, насколько сервис готов вносить вклад в обеспечение безопасности на дорогах.