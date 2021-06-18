ЦИК постановил провести выборы в Госдуму 17-19 сентября

Центризбирком на заседании в пятницу принял решение провести выборы в Госдуму и все голосования в сентябре в три дня.

"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (…) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: Предлагается провести выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении комиссии.

При этом 17 и 18 сентября будут использоваться как дополнительный формат - голосование групп избирателей в труднодоступных местностях. Голосования на придомовых территориях не будет.