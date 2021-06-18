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18.06.2021 15:16
Рубрика: Власть

ЦИК постановил провести выборы в Госдуму 17-19 сентября

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании в пятницу принял решение провести выборы в Госдуму и все голосования в сентябре в три дня.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (…) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: Предлагается провести выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении комиссии.

При этом 17 и 18 сентября будут использоваться как дополнительный формат - голосование групп избирателей в труднодоступных местностях. Голосования на придомовых территориях не будет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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