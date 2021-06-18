ЦИК утвердил календарный план выборов в Госдуму

В соответствии с документом, процесс выдвижения начнется 18 июня и продлится до 12 июля, документы для регистрации кандидаты и партии должны представить не позднее 18.00 4 августа. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней после приема документов.

Система "Мобильный избиратель" заработает со 2 августа, заявления для голосования на удобном участке можно будет подать в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальных комиссиях, с 8 сентября к этой работе подключатся участковые избиркомы. Крайний срок подачи - 13 сентября.

Предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения кандидатов и партий и до нуля часов 17 сентября.

Свои предвыборные программы партии и кандидаты должны опубликовать не позднее 29 августа.

Само голосование продлится с 17 по 19 сентября, участки будут открыты каждый день с восьми утра до восьми вечера. Крайний срок установления итогов выборов в Госдуму ЦИК установил себе 4 октября, речь идет об окончательных результатах, предварительные комиссия планирует огласить 20 сентября.