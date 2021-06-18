Десятимесячный малыш накупил обновлений для Tesla на 10 тысяч долларов

В США 10-месячный ребенок "приобрел" программных обновлений для электромобиля Tesla на сумму свыше 10 тысяч долларов.

Ресурс Indy100 описывает историю так: молодая мама ненадолго без присмотра оставила своего ребенка со смартфоном, на котором установлено фирменное приложение для владельцев Telsa (в семье есть такая машина).

10-месячный малыш беспорядочно тыкал в светящийся экран - и рядом случайных, но последовательных действий израсходовал на модернизацию софта электромобиля Tesla 10 837 долларов и 50 центов (783 000 рублей).

Мать не сразу заметила растрату, а лишь через несколько дней, но было уже поздно: компания Tesla не возвращает деньги, если с момента покупки обновлений прошло более 48 часов. Женщина рассказала миру об этом случае через личный видеоблог, в котором, разумеется, посетовала на автопроизводителя - мол, приложение не доработано, не имеет защиты от детей.

"Почему нет пароля для подтверждения покупки?", - вопрошает она в видео, демонстрируя чек, из которого следует, что на обновления для Tesla действительно были потрачены 10 837 долларов и 50 центов.

Видеопост владелицы Tesla и матери малыша набрал свыше 1,7 млн просмотров - и вызвал позитивные отклики у публики. Одни пишут, что это первая серьезная покупка ребенка, другие - что он просто хотел для матери более безопасную машину, третьи предполагают, что эти деньги нужно вычесть из семейных сбережений на обучение в вузе для ребенка.