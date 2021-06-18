Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.06.2021 11:33
Рубрика: Легковые авто

Десятимесячный малыш накупил обновлений для Tesla на 10 тысяч долларов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: TikTok/stayfitstaylit Фото: TikTok/stayfitstaylit
Фото: TikTok/stayfitstaylit

В США 10-месячный ребенок "приобрел" программных обновлений для электромобиля Tesla на сумму свыше 10 тысяч долларов.

Фото: Пресс-служба Polestar.
Volvo готовит "убийцу" кроссовера Tesla

Ресурс Indy100 описывает историю так: молодая мама ненадолго без присмотра оставила своего ребенка со смартфоном, на котором установлено фирменное приложение для владельцев Telsa (в семье есть такая машина).

10-месячный малыш беспорядочно тыкал в светящийся экран - и рядом случайных, но последовательных действий израсходовал на модернизацию софта электромобиля Tesla 10 837 долларов и 50 центов (783 000 рублей).

Мать не сразу заметила растрату, а лишь через несколько дней, но было уже поздно: компания Tesla не возвращает деньги, если с момента покупки обновлений прошло более 48 часов. Женщина рассказала миру об этом случае через личный видеоблог, в котором, разумеется, посетовала на автопроизводителя - мол, приложение не доработано, не имеет защиты от детей.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена

"Почему нет пароля для подтверждения покупки?", - вопрошает она в видео, демонстрируя чек, из которого следует, что на обновления для Tesla действительно были потрачены 10 837 долларов и 50 центов.

Видеопост владелицы Tesla и матери малыша набрал свыше 1,7 млн просмотров - и вызвал позитивные отклики у публики. Одни пишут, что это первая серьезная покупка ребенка, другие - что он просто хотел для матери более безопасную машину, третьи предполагают, что эти деньги нужно вычесть из семейных сбережений на обучение в вузе для ребенка.

#Tesla