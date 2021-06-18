Эксперт: Цены на отдых в Турции не взлетят

Цены на отдых в Турции для россиян будут на уровне прошлого года, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Как стало известно, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Игнатьев рассказал, что с этого же дня туроператоры готовы отправлять отдыхающих.

"Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток", - сказал он.

Игнатьев отметил, что в период с апреля по июнь в Турции собирались отдохнуть полтора миллиона россиян. В беседе с ТАСС он предположил, что, возможно, при благоприятном развитии ситуации, в этом году в Турции побывает даже больше россиян, чем в 2019 году.

"Тогда это было семь миллионов", - сказал Игнатьев.

В Ассоциации туроператоров России пока затруднились дать прогнозы по турпотоку, поскольку нет ясности с частотой рейсов и допусками чартеров.

Ранее были названы самые популярные у туристов места для отдыха на территории России.