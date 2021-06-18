Новости

Памфилова: Голосования на придомовых территориях в сентябре не будет 14:47
В Калининградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов 14:47
Губернатор Подмосковья еще раз привился от COVID-19 14:30
Песков: Вопрос открытия авиасообщения с Турцией будет решать оперштаб 14:20
Посол РФ в Софии: Список недружественных стран открыт для "горячих голов" 14:20
Умер один из ведущих венгерских актеров Золтан Надь 14:11
В Челябинской области раскрыли схему легализации тысяч незаконных мигрантов 14:04
В Башкирии ввели ограничения для непривитых от COVID-19 жителей 13:58
Лавров: В отношениях России и США не будет "игры в одни ворота" 13:36
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку здравоохранения 13:35
Следствие просит суд арестовать экс-зампреда ЦБ Корищенко по делу о растрате 13:19
Путин очно выступит на съезде "Единой России" 19 июня 13:18
В Ялте из-за потопа прекращена подача воды 13:18
Эксперт оценил, может ли подорожать зерно из-за новых пошлин 13:16
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19 13:11
Песков назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России 13:10
Песков назвал глупостью заявления о провале кампании по борьбе с COVID 13:06
Режиссер "Нянек" Джон Парагон умер при невыясненных обстоятельствах 13:05
Суд вернул дело о пропаганде наркотиков в отношении Дудя в полицию 12:51
Петр Бирюков: Из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха 12:50
Песков: У президента возникли вопросы к закону об ответственности за "фейки" 12:38
Лавров прокомментировал возвращение послов России и США 12:37
Главы МИД РФ и Беларуси договорились по ряду важных направлений 12:33
В Москве снова заработал прокат электровелосипедов 12:19
Вакцинированные "Карнивак-Ков" норки передали иммунитет потомству 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил, может ли подорожать зерно из-за новых пошлин

Текст: Татьяна Карабут

На внутренние цены повышение экспортных пошлин на зерно не повлияет, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Зерно давно откуплено, свежего спроса со стороны экспортеров нет", - пояснил он.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости www.ria.ru
Производство обогащенного зерна выведут на новый качественный уровень

По его словам, теоретически отсутствие спроса со стороны экспортеров должно способствовать снижению внутренних цен. Однако этого не наблюдается. "Главная причина - низкая платежная дисциплина со стороны переработчиков, это отмечают многие сельхозпроизводители", - говорит Зернин.

Он уточняет, что задержки по оплате зерна могут достигать нескольких месяцев, что критично для высокого сезона полевых работ. Ситуация с оплатой усугубилась из-за отсутствия конкуренции со стороны экспортеров, которые обычно платят более корректно и в срок.

По мнению Зернина, повышение экспортных пошлин на зерно объясняется тем, что на прошлой неделе в расчет индекса вошли дорогие апрельские сделки. Тогда наблюдался последний всплеск спроса в этом сезоне, цены доходили до 270-280 долларов за тонну. Это сразу нашло отражение в индексе и, соответственно, в пошлине. В новом расчете их вес увеличился, рост продолжился.

Однако экспорт зерна из-за этого не остановится. "Сейчас идет большое исполнение старых контрактов. Корабли зафрахтованы, груз в портах", - говорит Зернин.

В июне экспорт пшеницы может составить почти два миллиона тонн. Тогда как в мае ее было вывезено около 363 тысяч тонн.

Минсельхоз 18 июня снова повысил экспортные пошлины на зерно. Для пшеницы она была повышена с 33,3 до 38,1 доллара за тонну. Пошлина на вывоз кукурузы увеличена с 48,2 до 50,2 доллара за тонну. Ставка пошлины для ячменя осталась неизменной - 39,6 доллара за тонну.

Со 2 июня в России введена плавающая экспортная пошлина на зерно. Она рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены облагается пошлиной в размере 70 процентов.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Цены на хлеб и зерно

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму
Песков: У президента возникли вопросы к закону об ответственности за "фейки"
Собянин отменил режим нерабочих дней
Египет ужесточил требования к справкам о ПЦР-тесте туристов
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени