Эксперт оценил, может ли подорожать зерно из-за новых пошлин

На внутренние цены повышение экспортных пошлин на зерно не повлияет, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Зерно давно откуплено, свежего спроса со стороны экспортеров нет", - пояснил он.

По его словам, теоретически отсутствие спроса со стороны экспортеров должно способствовать снижению внутренних цен. Однако этого не наблюдается. "Главная причина - низкая платежная дисциплина со стороны переработчиков, это отмечают многие сельхозпроизводители", - говорит Зернин.

Он уточняет, что задержки по оплате зерна могут достигать нескольких месяцев, что критично для высокого сезона полевых работ. Ситуация с оплатой усугубилась из-за отсутствия конкуренции со стороны экспортеров, которые обычно платят более корректно и в срок.

По мнению Зернина, повышение экспортных пошлин на зерно объясняется тем, что на прошлой неделе в расчет индекса вошли дорогие апрельские сделки. Тогда наблюдался последний всплеск спроса в этом сезоне, цены доходили до 270-280 долларов за тонну. Это сразу нашло отражение в индексе и, соответственно, в пошлине. В новом расчете их вес увеличился, рост продолжился.

Однако экспорт зерна из-за этого не остановится. "Сейчас идет большое исполнение старых контрактов. Корабли зафрахтованы, груз в портах", - говорит Зернин.

В июне экспорт пшеницы может составить почти два миллиона тонн. Тогда как в мае ее было вывезено около 363 тысяч тонн.

Минсельхоз 18 июня снова повысил экспортные пошлины на зерно. Для пшеницы она была повышена с 33,3 до 38,1 доллара за тонну. Пошлина на вывоз кукурузы увеличена с 48,2 до 50,2 доллара за тонну. Ставка пошлины для ячменя осталась неизменной - 39,6 доллара за тонну.

Со 2 июня в России введена плавающая экспортная пошлина на зерно. Она рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены облагается пошлиной в размере 70 процентов.