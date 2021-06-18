"Ешка" Mercedes прошла "лосиный тест" лучше флагманского S-Class

Редакция сайта km77.com провела тест на манёвренность Mercedes E-Class. Модель впечатлила, позволила надеяться на большее, но так и не смогла удивить.

Эксперты взяли для испытания купе E-Class в базовой версии с мотором 194 л.с. и пакетом AMG Line. Первые попытки на скорости 75 км/ч оказались успешными: при резком маневрировании не сбито ни одного конуса, и автомобиль не покинул импровизированного "коридора".

При попытке пройти "лосиный тест" на скорости 77 км/ч "ешка" всё-таки зацепила один конус. Аналогичная история произошла при прохождении испытания на 79 км/ч.

Тем не менее, эксперты высоко оценили управляемость Mercedes E-Class, отметив, что при маневрировании на высоких скоростях автомобиль сохраняет предсказуемость поведения.

Для сравнения: Mercedes S-Class показал худшую манёвренность - он смог пройти "лосиный тест" лишь на скорости 74 км/ч. Правда, этому есть логичное объяснение: S-Class в кузове типа "седан" имеет большие габариты, а подвеска, прежде всего, ориентирована на комфорт, а не на драйверское поведение.