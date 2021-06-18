Фонд кино поддержит фильмы "Мастер и Маргарита" и "Ходжа Насреддин"

Правительство РФ внесло изменения в состав Совета Фонда кино. Об изменениях в Совете "РГ" писала ранее. Теперь же, в соответствии с распоряжением правительства, обновлен его состав. Список тех, кто входит в Совет Фонда кино, можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, Фонд кино определился с получателями господдержки на производство фильмов среди проектов кинокомпаний-лидеров. В ситуации сокращения бюджета решено профинансировать только 10 картин. Вот список:

*Чемпион мира ("ТРИТЭ");

*Мастер и Маргарита ("Марс Медиа");

*Джон ( "Кинокомпания "СТВ");

*Крысолов ("Арт Пикчерс Студия");

*Кракен ("ТРИТЭ");

*Праведник" ("Централ Партнершип");

*Подвиг" ("Водород 2011");

*Русская пятерка" ("1-2-3 Продакшн");

*Сто лет тому вперед" ("Водород 2011");

*Ходжа Насреддин ("Базелевс").

Без поддержки Фонда кино остались фильмы "Мира" ("Марс Медиа"), "Метро 2033" и "Бансу" (оба - "1-2-3 Продакшн"). Также не поддержан анимационный фильм "Барбоскин дэнс" ("Кинокомпания "СТВ"). Список картин, которые поддержит Фонд кино, можно посмотреть по ссылке.