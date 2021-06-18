Фонд кино поддержит фильмы "Мастер и Маргарита" и "Ходжа Насреддин"

Правительство РФ внесло изменения в состав Совета Фонда кино. Об изменениях в Совете "РГ" писала ранее. Теперь же, в соответствии с распоряжением правительства, обновлен его состав. Список тех, кто входит в Совет Фонда кино, можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, Фонд кино определился с получателями господдержки на производство фильмов среди проектов кинокомпаний-лидеров. В ситуации сокращения бюджета решено профинансировать только 10 картин. Вот список:
- *Чемпион мира ("ТРИТЭ");
- *Мастер и Маргарита ("Марс Медиа");
- *Джон ( "Кинокомпания "СТВ");
- *Крысолов ("Арт Пикчерс Студия");
- *Кракен ("ТРИТЭ");
- *Праведник" ("Централ Партнершип");
- *Подвиг" ("Водород 2011");
- *Русская пятерка" ("1-2-3 Продакшн");
- *Сто лет тому вперед" ("Водород 2011");
- *Ходжа Насреддин ("Базелевс").
Без поддержки Фонда кино остались фильмы "Мира" ("Марс Медиа"), "Метро 2033" и "Бансу" (оба - "1-2-3 Продакшн"). Также не поддержан анимационный фильм "Барбоскин дэнс" ("Кинокомпания "СТВ"). Список картин, которые поддержит Фонд кино, можно посмотреть по ссылке.