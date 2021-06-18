Главы МИД РФ и Беларуси договорились по ряду важных направлений

На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея, которая прошла в Москве 18 июня в рамках двухдневного визита Макея в Россию, стороны обсудили ряд важных направлений совместной деятельности и позиции Москвы и Минска по актуальным проблемам. Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции после переговоров с Макеем.

В частности, стороны договорились укреплять сотрудничество по борьбе с коронавирусом. " Мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты и тест-системы", отметил Лавров.

Кроме того, достигнута договоренность координировать усилия по защите суверенитета. По словам главы МИД РФ, "с учетом такой откровенно агрессивной линии наших коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Беларуси и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей".

Лавров подчеркнул, что ситуация с гражданами РФ Софьей Сапегой и Егором Дудниковым, задержанными в Беларуси, скоро разрешится.

"Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена, - сказал он. - Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется".

Стороны также "выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран".

На конец июня запланирован Форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Московской области.