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18.06.2021 20:30
Рубрика: Общество

Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса

Текст: Евгения Думанская

У больных индийским штаммом коронавируса возникают симптомы, похожие на обычную простуду, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

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Она напомнила, что этот штамм сейчас преобладает в Москве и по области, а его симптомы "очень простые".

"Насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер призвала россиян обращать внимание на такие симптомы, избегать контактов с другими людьми при их появлении, а также обратиться к врачу для назначения лечения.

Также Голикова рассказала, когда стоит проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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