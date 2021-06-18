Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса

У больных индийским штаммом коронавируса возникают симптомы, похожие на обычную простуду, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

Она напомнила, что этот штамм сейчас преобладает в Москве и по области, а его симптомы "очень простые".

"Насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер призвала россиян обращать внимание на такие симптомы, избегать контактов с другими людьми при их появлении, а также обратиться к врачу для назначения лечения.

Также Голикова рассказала, когда стоит проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.