Указ губернатора Иркутской области от 18 июня 2021 года № 168-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 103 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Рекомендовать Иркутскому государственному медицинскому университету (Малов И.В.) организовать работу по направлению в установленном порядке в медицинские организации ординаторов, студентов (в количестве не менее 800 человек) для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

2) дополнить пунктом 107 следующего содержания:

"107. Министерству труда и занятости Иркутской области (Клоков К.М.), министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области выработать предложения по определению категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области.";

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

подпункт 20 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"20) обеспечить перевод работников 65 лет и старше, беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу либо предоставление им отпусков в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.";

дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Организаторам спортивных мероприятий при организации выезда участников спортивных мероприятий и сопровождающих их лиц за пределы Иркутской области обеспечивать двукратное исследование биоматериала методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 всех участников спортивных мероприятий и сопровождающих их лиц, при этом обеспечив первичный забор биоматериала за 96 часов до выезда из Иркутской области, вторичный - не позднее 72 часов до выезда из Иркутской области.";

4) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных указом:

в подпункте 1 пункта 2 слова "за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящего Перечня" исключить;

абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в открытых и закрытых объектах спорта, за исключением физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в открытых и закрытых объектах спорта при условии отсутствия зрителей.";

5) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

в пункте 1 после слов "предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области," дополнить словом "граждан";

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

"16. Рекомендовать органам и организациям временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах.

17. Рекомендовать лицам, находящимся на территории Иркутской области, осуществлять подачу заявлений о приеме в образовательные организации с приложением документов, необходимых для поступления, в электронной форме.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев

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