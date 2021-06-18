Ким Кардашьян приодела Lamborghini Urus в "шерсть" хейтерам на радость

Ким Кардашьян выпускает линию домашней одежды Skims, и для привлечения внимания к новым моделям звезда прибегла к необычному тюнингу своего Lamborghini Urus.

Спортивный кроссовер "нарядили" в тот же материал, из которого сделаны вещи из коллекции Cosy - топ с лямкой на шее и укороченная футболка. Причём Urus был отделан "шерстью" не сегментарно, а полностью: не обшитыми остались разве что только шины и оптика.

Разумеется, такой внешний вид автомобиля натолкнул многих на ассоциации с собакомобилем Гарри и Ллойда из фильма "Тупой и ещё тупее тупого" 1994 года. Некоторые назвали кроссовер в новом "прикиде" пылесборником и сравнили "одеяние" с монтажной пеной из разорвавшегося баллона.

Наиболее технически подкованные пользователи обратили внимание на отсутствие вентиляции моторного отсека.