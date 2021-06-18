Распоряжение губернатора Кемеровской области от 18 июня 2021 года № 88-рг "О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

1.1. Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, лицам, относящимся к приоритету 1-го уровня вакцинации в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н, и работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора:

в медицинских организациях;

в образовательных организациях;

в организациях социального обслуживания;

в многофункциональных центрах.

1.2. Обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности работников.

1.3. Сроки проведения вакцинации:

до 18.07.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной;

до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины.

1.4. Подпункты 1.1 - 1.3 настоящего пункта не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения", пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 № 1/И/1-1221 и от 21.01.2021 № 1/и/1-332) и Инструкцией Минздрава России по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

2. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, иным государственным органам Кемеровской области - Кузбасса, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

2.1. Организовать в медицинских организациях и временных пунктах вакцинации проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, работникам, сотрудникам.

2.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Министерству здравоохранения Кузбасса:

3.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для проведения профилактических прививок.

3.2. Обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций и декретированных групп.

3.3. Обеспечить предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".

4. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса совместно с органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса организовать проведение активного информирования населения о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н., заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомовой Е.А., заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельнику А.М. обеспечить контроль за соблюдением пункта 1 настоящего распоряжения.

6. Внести в подпункт 1.3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1.3. Приостановить работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания, с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах, за исключением оказания услуг общественного питания навынос и с доставкой заказов.".

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







