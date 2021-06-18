Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Очередные кадровые назначения произвел 18 июня президент Беларуси. Сразу три новых руководителя, согласно информации пресс-службы главы государства, возглавят зарубежные дипломатические представительства страны. Послом в Исламской Республике Иран назначен Дмитрий Кольцов. В Монголии Республику Беларусь в ранге посла будет представлять Дмитрий Горелик, а в Республике Куба дипломатическая миссия поручена Валерию Барановскому. Назначен и новый генеральный консул Беларуси в Чунцине (КНР). Им стал Дмитрий Емельянов.

Кадровые изменения коснулись и ряда государственных структур. Первым заместителем председателя Комитета государственного контроля назначен Дмитрий Баско, а заместителем КГК утвержден Андрей Лобович. Новым заместитель председателя Государственного таможенного комитета стал Андрей Ковальчук.

Кроме того, сообщают новостные порталы, в этот же день белорусский руководитель дал согласие на назначение и ряда региональных руководителей.