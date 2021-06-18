Макей отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов

Высокую интенсивность двусторонних контактов констатировал в пятницу, 18 июня, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в ходе переговоров в российской столице со своим коллегой Сергеем Лавровым.

В этом году, по словам белорусского министра, которые приводит БЕЛТА, уже состоялись три встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кроме того, несколько встреч провели руководители правительств, запланированы и другие контакты на различных уровнях.

Вот почему, полагает Макей, "очень важно сверить, что называется, часы". Он подчеркнул в этой связи, что на повестку дня сегодняшних переговоров "вынесены очень важные вопросы, в том числе связанные с подготовкой общей программы согласованных действий в области внешней политики на следующий двухлетний период".

В ходе переговоров глава белорусского МИДа поблагодарил своего визави за состоявшееся накануне мероприятие с участием послов стран СНГ в России, на котором руководитель российского внешнеполитического ведомства проинформировал об итогах прошедшего в Женеве российско-американского саммита на высшем уровне.