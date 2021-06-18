Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии

Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны, сообщает Kyodo.

Имеются данные о нападении зверя на одного из военнослужащих авиабазы. По данным NHK, медведь также попал на территорию аэропорта Окадама, который граничит с одноименной авиабазой. Животное находилось рядом со взлетно-посадочной полосой, после чего перелезло через ограду, покинув территорию. В целях безопасности все вылеты были приостановлены, пишет ТАСС.

В прошлом году в Японии зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны, что стало рекордом. Ранее сообщалось, что медведь ранил разносчика газет. Это случилось в городе Фукуи. Пострадал 69-летний мужчина. К счастью полученные раны оказались неопасными для жизни. Нападение произошло в горной местности ранним утром, когда мужчина доставлял почту.