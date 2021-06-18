МИД: Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря с.г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно - белорусские партнеры", отмечается в сообщении МИД.

На Смоленской площади полагают, что выход РФ из ДОН показал: попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал. Кроме того, не имеет перспектив и расчет Запада на свое, якобы имеющееся техническое превосходство, которое позволит ему "обойти Россию".

В МИД отметили, что наша страна "несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей этого договора, но и делала все возможное для его сохранения".

Напомним, что Москва была вынуждена начать внутригосударственные процедуры по денонсации ДОН в связи с односторонним выходом из него Вашингтона в ноябре 2020 года. "Вся ответственность за развал Договора лежит на США", - подчеркнули в МИД России.