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18.06.2021 08:24
Рубрика: Digital

Минцифры подготовит график перевода информационных систем на платформы ГосТех

Текст: Матвей Линник

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 15 августа разработать методику оценки целесообразности создания новых государственных информационных систем (ГИС) и перехода существующих ГИС на платформу ГосТех.

Фото: istock
Минцифры будет регулировать доступ разработчиков к наборам госданных

"До конца года у нас должны быть план-графики по переводу ГИС на ГосТех. Отдельно Минцифры необходимо отработать этот вопрос с региональными органами исполнительной власти, подготовив совместно планы перехода информационных систем", - сказал он на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

Участники совещания также обсудили внедрение искусственного интеллекта в министерствах и появление на госслужбе "датасайнтистов". Чернышенко призвал разработать рекомендации по определению оптимальной численности таких специалистов. Ответственным за разработку будет Минцифры.

Digital Технологии Правительство Вице-премьеры Правительство Минцифры

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