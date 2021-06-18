Минцифры подготовит график перевода информационных систем на платформы ГосТех

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 15 августа разработать методику оценки целесообразности создания новых государственных информационных систем (ГИС) и перехода существующих ГИС на платформу ГосТех.

"До конца года у нас должны быть план-графики по переводу ГИС на ГосТех. Отдельно Минцифры необходимо отработать этот вопрос с региональными органами исполнительной власти, подготовив совместно планы перехода информационных систем", - сказал он на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

Участники совещания также обсудили внедрение искусственного интеллекта в министерствах и появление на госслужбе "датасайнтистов". Чернышенко призвал разработать рекомендации по определению оптимальной численности таких специалистов. Ответственным за разработку будет Минцифры.