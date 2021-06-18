Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации. "Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано все для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - сообщил он во время визита в городскую клиническую больницу №40 в столичной Коммунарке.

Глава правительства обратил внимание регионов, что в документе прописаны все элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации. "Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен", - сказал он.

"Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID-19 осложняются, и, надеюсь, что также и все россияне смогут воспользоваться этой услугой", - заявил Мишустин.

Ранее в качестве даты старта углубленной диспансеризации вице-премьер Татьяна Голикова называла 1 июля.