Москва призвала ООН осудить нападение на Донбассе

Российская сторона инициировала обсуждение 18 июня в Совбезе ООН атаки украинских силовиков на позиции ополченцев в ЛНР, произошедшее 11 июня. В результате атаки погибли пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР.

Москва призывает Совбез ООН осудить "это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", сказано в заявление постпредства РФ при ООН.

Кроме того, в заявлении отмечено, что западные государства способствуют "преступлениям киевского режима против своих мирных граждан". В частности, "с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя". Также отмечается, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и патроны для них.