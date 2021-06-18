Можно ли летом заменить стеклоочиститель простой водой

Летом многие водители пытаются немного сэкономить, заменяя омывающую жидкость простой водой. Насколько это эффективно и главное безопасно?

В теплое время года форсунки стеклоомывателя задействуются не так часто, как зимой. Например, во время дождя или для того, чтобы смыть остатки налипшего на стекло мусора и насекомых. Летний стеклоочиститель изготавливается на водной основе, в которой растворяются поверхностно-активные вещества, пишет aif.ru.

Важный момент: водная основа - это всегда тщательно очищенная жидкость. То есть если зачерпнуть воды из пруда и процедить ее в бачок через тряпку, как это часто делают водители в полевых условиях, альтернативы покупной жидкости не получится. Такая вода кишит микроорганизмами. В бачке она обязательно зацветет, даст заметный осадок, который рано или поздно забьет форсунки.

Современные системы омывания стекол устроены таким образом, что одна и та же жидкость подается не только на ветровое стекло, но и на фары. Там форсунки работают под сильным давлением. Если они забьются, то не исключено, что эти детали придется менять. Стоит напомнить, что неработающие омыватели служат причиной для запрещения эксплуатации автомобиля.

Водопроводная вода также не является достойной альтернативой. Она тоже даст осадок, но на этот раз - известковый. Такие накопления для форсунков губительны. Особенно тяжело действует вода из дачной скважины или техническая, где содержится большое количество различных солей.

Если есть необходимость заменить стеклоомывающую жидкость водой - стоит использовать очищенную питьевую или специальную дистиллированную. Правда, сэкономить в данном случае удастся не сильно.

Некоторые автомобилисты пытаются сделать омывающую жидкость самостоятельно, добавляя в воду разную бытовую химию. Важно соблюдать дозировку действующего вещества, чтобы оно не сильно пенилось и не оставляло заметные разводы на стекле. Если это средство для мытья посуды, до достаточно будет взять один колпачок средства на 4 литра воды. После использования самодельной жидкости нужно промыть всю систему обычной чистой водой, чтобы на форсунках не образовался налет.

Если есть желание заморачиваться с самодельной жидкостью, то лучше купить концентрат для ее приготовления в автомагазине. Она не сильно пенится, но зато хорошо очищает. Главное - соблюдать при приготовлении раствора инструкцию производителя.