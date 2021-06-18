Опрос: Большинство учеников хотят углубленно изучать иностранный язык в школе

Но так или иначе школьников уверены: знание иностранного языка будет необходимо для успешной карьеры. По данным опроса, проведенного исследователями онлайн-школы Skysmart, так считают 87% учеников. Причем 60% очень хотели бы учить язык в школе, но не на базовом уровне, а углубленно: иметь больше часов, практики, факультативов и возможностей ходить в школьные языковые клубы.

Не секрет, что сегодня репетиторы по иностранному, в частности английскому языку занимают одну из основных ниш на рынке платных образовательных услуг. По данным исследования, каждый пятый школьник изучает иностранный язык платно, средства на это выделяют родители. Треть школьников ответили, что учить язык - их собственный выбор, родители не "давят" в этом вопросе.

Самостоятельно, вне школы языком занимается почти каждый второй ученик. 48% выпускников школ рассказали, что хотели бы выбрать именно этот предмет для сдачи, а 52% ответили отрицательно. Почему? Причины разные. Кто-то счел задания слишком сложными и запутанными, кто-то признался, что в школе плохо готовят к ЕГЭ по иностранному языку. У 11% опрошенных просто не хватает времени на подготовку. А 10% считают, что иностранный просто не пригодится им в жизни.

Но есть нюанс: большинство "отказников" пошли бы на экзамен, если при поступлении в вуз получали бы привилегии: например, стажировку в иностранных компаниях или повышенную стипендию. 80% респондентов изучают в школе английский язык, а каждый десятый школьник - два языка. На другие языки приходится от 1% до 3%.

"Роль английского языка как универсального международного средства коммуникации сильно возрастает, - отмечают эксперты в исследовании. - Но если преподавать язык только для того, чтобы ребята сдали ЕГЭ, то интерес к нему вряд ли будет высоким, а тем более "прикладным". Педагог сам должен быть частью международного сообщества: общаться с коллегами из других стран, выезжать за рубеж, если это возможно, интересоваться культурой. А для этого нужны условия и комплексная поддержка государства: развитие международного туризма в стране, привлечение иностранных студентов, стажировки, обмен опытом".