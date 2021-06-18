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18.06.2021 23:35
Рубрика: Экономика

Оверчук: К приложению "Путешествую без COVID-19" может подключиться весь мир

Текст: Евгения Думанская

К приложению "Путешествую без COVID-19" смогут подключиться все страны мира, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Фото: Пресс-служба правительства России
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека

Приложение создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы незараженные люди могли перемещаться между государствами ЕАЭС во время пандемии. Как отметил Оверчук в беседе с "Российской газетой", пользоваться им удобно.

"Загружаете его на мобильник, смотрите, из какой в какую страну хотите поехать. В приложении на карте видны присоединившиеся к цифровой платформе лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Можете выбрать удобную для себя, прийти и сдать тест", - сказал он.

После этого лаборатория отправит на платформу информацию, если тест отрицательный, появится зеленый QR-код, который признается всеми российскими органами.

В кулуарах заседания экономического совета стран СНГ Оверчук сообщил ТАСС, что с 1 июля планируется обязательное использование приложения для въезда в Россию граждан стран ЕАЭС с 1 июля, а стран СНГ - с 1 сентября 2021 года.

Сейчас ведется работа и со странами других регионов, уже был проведен брифинг для послов, где они познакомились с платформой. Оверчук добавил, что интерес есть со стороны разных государств.

Экономика Туризм Общество Здоровье Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Международные организации СНГ Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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