Песков назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Коварство коронавирусной инфекции, недостаточные темпы вакцинации и тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям привели к ухудшению ситуации с COVID-19 в России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля разделил мнение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая ранее объяснила рост заболеваемости коронавирусом в нашей стране "тотальным нигилизмом" россиян по отношению к мерам профилактики.

При этом Песков назвал "полной глупостью" утверждения о том, что борьба с пандемией коронавируса в РФ провалена.