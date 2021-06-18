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18.06.2021 13:10
Рубрика: Власть

Песков назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Коварство коронавирусной инфекции, недостаточные темпы вакцинации и тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям привели к ухудшению ситуации с COVID-19 в России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Таким образом, представитель Кремля разделил мнение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая ранее объяснила рост заболеваемости коронавирусом в нашей стране "тотальным нигилизмом" россиян по отношению к мерам профилактики.

При этом Песков назвал "полной глупостью" утверждения о том, что борьба с пандемией коронавируса в РФ провалена.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

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