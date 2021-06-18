Попова назвала условие введения обязательной вакцинации в регионах

Обязательная вакцинация от коронавируса части граждан может быть введена в других регионах при ухудшении ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обязательная иммунизация групп риска, которая введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала она (цитата по ТАСС).

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о начале обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. После аналогичное решение было принято в Московской, Сахалинской, Кемеровской и Тульской областях.