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18.06.2021 18:29
Рубрика: Власть

Каникулы на раннем старте

Правительство расширило возможности кешбэка за путевку в детский лагерь
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Семьи, заплатившие за детские оздоровительные лагеря до старта программы "детского" кешбэка, также смогут получить компенсацию части стоимости путевки. Постановление правительства об этом сегодня публикует "Российская газета".
Скидку можно получить на путевку для детей младше 18 лет. Фото: Владимир Аносов Скидку можно получить на путевку для детей младше 18 лет. Фото: Владимир Аносов
Скидку можно получить на путевку для детей младше 18 лет. Фото: Владимир Аносов

По общим правилам продажи путевок в детские лагеря с компенсацией 50% стоимости (максимально 20 тысяч рублей) начались 25 мая 2021 года. Однако воспользоваться программой смогут и те семьи, которые купили путевку заранее. Для получения компенсации им нужно подать заявление на портале госуслуг после возвращения ребенка из поездки. Подавать заявления можно до 20 октября 2021 года.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Программой туристического кешбэка воспользовались 1,5 млн россиян

Кешбэк начислят только на карту "Мир". Получить его могут только граждане России. Обратиться за выплатой имеет право тот, кто указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.

Часть стоимости компенсируется только за путевки, которые приобретались в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список лагерей, участвующих в программе, прикреплен к форме заявки на сайте госуслуг. Из выпадающего списка сначала нужно выбрать регион, а затем конкретный лагерь. Кроме того, смена в лагере должна приходиться на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года. А ребенок должен быть младше 18 лет на момент начала поездки.

Подробную инструкцию по оформлению заявки подготовил Ростуризм. Ссылку на нее можно найти на официальном портале ведомства.

Заявители при подаче заявки должны указать все необходимые сведения, приложив копию договора и подтверждение оплаты при наличии такого документа. Если было приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо оплачены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно.

Если договор оформлялся на группу, заявление на портале госуслуг подает тот, кто указан в качестве "Покупателя" по договору. Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. Главное, чтобы в нем были сведения о ребенке, которые указаны в самом заявлении на выплату.

По оценке Ростуризма, программа в этом году охватит более 300 тысяч детей.

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