Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 г. N 906 г. Москва "Об утверждении Правил осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления"

В целях оказания социальной поддержки гражданам Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления.

2. Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральному агентству по туризму в 3-дневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления разработать и утвердить методические рекомендации по организации работы высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления.

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться методическими рекомендациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - выплаты).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

"получатель" - гражданин Российской Федерации, который приобрел туристскую услугу и обратился с заявлением о назначении выплаты в порядке, установленном настоящими Правилами (далее - заявление);

"туристская услуга" - услуга, отвечающая одновременно следующим требованиям:

оплата стоимости туристской услуги произведена до 00 часов 00 минут по московскому времени (включительно) 25 мая 2021 г.;

размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации;

туристская услуга предоставлена (предоставляется) гражданину Российской Федерации, не достигшему 18 лет на дату начала оказания туристской услуги (далее - ребенок);

туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими размещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, сведения о которых содержатся в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации (далее - организация отдыха детей), и реализована указанными лицами или владельцем агрегатора информации о товарах (услугах), зарегистрированными на территории Российской Федерации;

размещение в организациях отдыха детей осуществляется в период с 10 мая до 20 сентября 2021 г. (включительно).

Понятие "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)" употребляется в настоящих Правилах в значении, определенном Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Выплаты предоставляются на основании реестров граждан Российской Федерации, формируемых в порядке, установленном пунктом 8 настоящих Правил, для перечисления выплат, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Федеральное агентство по туризму (далее соответственно - реестр получателей, уполномоченные органы), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Федерального агентства по туризму на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

4. Размер выплаты определяется как половина подтвержденной стоимости туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу.

В качестве подтверждения стоимости туристской услуги применяется:

стоимость туристской услуги, указанной в сформированных и выданных (направленных) с использованием контрольно-кассовой техники, применяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, кассовом чеке или бланке строгой отчетности, подлинность фискальных признаков которых подтверждена Федеральной налоговой службой;

стоимость услуг размещения в организациях отдыха детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), подтвержденная соответствующей организацией отдыха детей в случае отсутствия в заявлении кассового чека или бланка строгой отчетности.

5. Для получения выплаты получатель с использованием личного кабинета получателя в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) направляет заявление в уполномоченный орган по месту нахождения организации отдыха детей, оказывающей туристскую услугу, в период с 15 июня по 20 октября 2021 г. (включительно), но не ранее срока окончания предоставления туристской услуги.

Заявление направляется с приложением электронных образов оригиналов договора об оказании туристской услуги и кассового чека или бланка строгой отчетности в электронном виде (при наличии).

Количество заявлений от одного получателя не ограничено.

В случае предоставления туристской услуги (туристских услуг) нескольким детям либо при оплате нескольких туристских услуг на одного ребенка заявление формируется на каждого ребенка и каждую туристскую услугу.

Для перечисления выплаты в заявлении указываются номер национального платежного инструмента получателя, а также дата рождения держателя указанного национального платежного инструмента, являющегося получателем.

Понятие "национальный платежный инструмент" употребляется в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О национальной платежной системе".

6. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления из единого портала в модуле выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" либо в ведомственной информационной системе уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, принимает решение о приеме и регистрации заявления либо об отказе в приеме и регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 7 настоящих Правил.

Решение о приеме и регистрации заявления либо об отказе в приеме и регистрации заявления подписывается ответственным должностным лицом уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется получателю в форме электронного документа с использованием личного кабинета получателя на едином портале в день принятия указанного решения.

7. Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявления являются:

неполное и (или) некорректное заполнение полей формы заявления на едином портале;

непредставление электронного образа оригинала договора об оказании туристской услуги;

нарушение срока направления заявления;

представление получателем документов, не позволяющих в полном объеме использовать содержащиеся в них сведения для осуществления выплаты.

8. Решения об осуществлении и размере выплаты принимаются уполномоченными органами. Реестры получателей формируются и утверждаются уполномоченными органами по месту нахождения организаций отдыха детей, оказывающих туристскую услугу.

В целях формирования реестра получателей уполномоченный орган вправе заключать соглашения с организациями отдыха детей, в соответствии с которыми организации отдыха детей в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса представляют в уполномоченный орган необходимую информацию о реализованной ими туристской услуге.

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку информации, необходимой для включения получателя в реестр получателей, в части соответствия туристской услуги требованиям, указанным в абзацах четвертом - восьмом пункта 2 настоящих Правил, полноты, правильности и достоверности сведений, содержащихся в заявлении, а также отсутствия полного или частичного возврата получателю уплаченных им за предоставление туристской услуги денежных средств.

Федеральная налоговая служба осуществляет проверку подлинности фискальных признаков указанного в заявлении кассового чека или бланка строгой отчетности, сформированных и выданных (направленных) с использованием контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа соответствующего запроса посредством межведомственного взаимодействия и представляет в уполномоченный орган сведения по итогам проведенной проверки.

10. Уполномоченный орган с учетом сведений Федеральной налоговой службы, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в случае выявления оснований для отказа в осуществлении выплаты в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления формирует решение об отказе в осуществлении выплаты и направляет его получателю с использованием единого портала (за исключением основания, указанного в абзаце шестом пункта 11 настоящих Правил).

Решение об осуществлении выплаты подписывается ответственным должностным лицом уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется получателю в форме электронного документа с использованием личного кабинета получателя на едином портале в день принятия указанного решения.

11. Основаниями для отказа в осуществлении выплаты являются:

установление факта получения выплаты в отношении туристской услуги, указанной в заявлении;

несоответствие получателя требованиям, указанным в абзаце втором пункта 2 настоящих Правил;

несоответствие туристской услуги требованиям, указанным в абзацах четвертом - восьмом пункта 2 настоящих Правил;

представление недостоверных или неполных сведений, содержащихся в заявлении;

невозможность перечисления выплаты получателю по указанному в заявлении номеру национального платежного инструмента в случае, если национальный платежный инструмент не прошел проверку в соответствии с правилами национальной системы платежных карт.

12. Уполномоченный орган в случае отсутствия оснований для отказа в осуществлении выплаты производит расчет размера выплаты в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, формирует реестр получателей по форме согласно приложению и направляет его в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Федеральное агентство по туризму в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Оператор единого портала обеспечивает неизменность данных, передаваемых с использованием единого портала.

13. Федеральное агентство по туризму на основании реестров получателей формирует и направляет распоряжение о совершении казначейского платежа в Федеральное казначейство не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения реестра получателей от уполномоченного органа.

14. Федеральное агентство по туризму в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения от Федерального казначейства информации о факте перечисления средств получателю, информирует уполномоченный орган о факте перечисления выплаты.

15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения от Федерального агентства по туризму информации о факте перечисления выплаты или невозможности перечисления выплаты, информирует получателя о невозможности получения выплаты с указанием причин.

16. Федеральное агентство по туризму и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка осуществления выплат.

В случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством по туризму и (или) органом государственного финансового контроля, факта несоблюдения целей, условий и порядка осуществления выплат вследствие нарушения уполномоченным органом порядка формирования реестра получателей и (или) представления получателем недостоверных сведений к уполномоченному органу и (или) получателю применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17. Обработка и использование персональных данных получателей и детей осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.