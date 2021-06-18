Продается редкая Kalina, которая считалась самой быстрой Lada

В Москве выставили на продажу редкую версию Lada Kalina второго поколения - NFR (Need For Race).

Известно, что Kalina NFR разошлась тиражом около 50 автомобилей. Данный экземпляр оценивается в 990 000 рублей.

Белый хэтчбек 2015 года выпуска пребывает в отличном состоянии. Судя по описанию на сайте Auto.ru, пробег машины составляет 25 900 километров. Утверждается, что Kalina не участвовала в гонках и имеет заводские настройки.

Lada Kalina NFR дебютировала в 2015 году. Модель продавалась с целью омологации. Автомобиль способен без доработок выезжать на кольцо "Туринг-Лайт" и ралли класса R2. Kalina NFR стоимостью 850 000 рублей исчезла из линейки Lada в 2018 году.

"Заряженная" Lada Kalina оснащается 136-сильным "атмосферником" объёмом 1,6 литра, 5-ступенчатой "механикой" (тросовый привод и главная пара 4,3), механической блокировкой дифференциала, дисковыми тормозами по кругу, передней подвеской на подрамнике, амортизаторами и пружинами Lada Sport. Разгон до 100 км/ч занимает 9,2 секунды. Максимальная скорость составляет 203 км/ч.

Снаружи Kalina NFR отличает 17-дюймовые литые диски, воздухозаборники на капоте, оригинальный обвес, спойлер. Салон получил спортивные сиденья, а также руль, селектор КП, рукоятку ручного тормоза, отделанные кожей с жёлтой прострочкой.

Сегодня самой мощной Lada является Vesta Sport, под капотом которой располагается 1,8-литровый бензиновый мотор (145 л. с.). Цены на модель начинаются от 1 159 900 рублей.

Фото: www.auto.ru