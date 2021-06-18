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18.06.2021 12:49
Рубрика: Экономика

Производители частично заплатят за вывоз отходов населения

Текст: Алексей Дуэль
Перераспределение финансовой нагрузки с населения на бизнес может произойти в процессе реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), считают в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Такой эффект может наступить уже в 2022 году, когда будут приняты и вступят в силу поправки в закон об отходах производства и потребления. Документ размещен на Regulation.

Ранее глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов оценивал перспективы увеличения платежей за утилизацию отходов бизнеса на 100-140 млрд рублей в год. Сейчас они составляют 3,7 млрд рублей, в то же время платежи от граждан за вывоз твердых коммунальных отходов в прошлом году составили 193 млрд рублей.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Правила распределения средств из фонда РОП еще предстоит определить правительству, - отмечает глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Законопроект в текущей редакции подразумевает, что средства фонда могут быть направлены, в том числе, и на объекты по обработке отходов, то есть сортировке. Таким образом, регоператоры тоже смогут претендовать на средства фонда РОП, поскольку те же сортировки - это необходимый элемент экономики замкнутого цикла, без которого утилизация отходов невозможна".

ППК РЭО ожидает кратный рост суммы поступлений от экосбора уже в 2022 году, как только новая концепция РОП начнет работать. Кроме того, деньги будут поступать не в общий бюджет, а в специальный фонд и расходовать их будут исключительно создание экономики замкнутого цикла, вовлечение в оборот вторичных ресурсов.

"Средства фонда будут расходоваться по четким правилам, определенным правительством, и это позволит не согласовывать ежегодно объемы и направления расходования средств, а организовать планомерную системную работу по развитию рынка переработки отходов", - подчеркнул Денис Буцаев.

В результате полученные от РОП деньги пойдут на оплату расходов на сбор, транспортировку, утилизацию вторичных материальных ресурсов, там, где эти расходы не были оплачены производителями товаров, на инвестиции в создание объектов обращения с отходами, считают в ППК РЭО. При этом никакой прямой схемы переноса материальной нагрузки с населения на бизнес по оплате вывоза ТКО не предусмотрено. Однако по экспертным оценкам, фактически суммы в платежках за вывоз отходов могут уменьшиться на величину до 5%.

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