Производители частично заплатят за вывоз отходов населения

Ранее глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов оценивал перспективы увеличения платежей за утилизацию отходов бизнеса на 100-140 млрд рублей в год. Сейчас они составляют 3,7 млрд рублей, в то же время платежи от граждан за вывоз твердых коммунальных отходов в прошлом году составили 193 млрд рублей.

"Правила распределения средств из фонда РОП еще предстоит определить правительству, - отмечает глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Законопроект в текущей редакции подразумевает, что средства фонда могут быть направлены, в том числе, и на объекты по обработке отходов, то есть сортировке. Таким образом, регоператоры тоже смогут претендовать на средства фонда РОП, поскольку те же сортировки - это необходимый элемент экономики замкнутого цикла, без которого утилизация отходов невозможна".

ППК РЭО ожидает кратный рост суммы поступлений от экосбора уже в 2022 году, как только новая концепция РОП начнет работать. Кроме того, деньги будут поступать не в общий бюджет, а в специальный фонд и расходовать их будут исключительно создание экономики замкнутого цикла, вовлечение в оборот вторичных ресурсов.

"Средства фонда будут расходоваться по четким правилам, определенным правительством, и это позволит не согласовывать ежегодно объемы и направления расходования средств, а организовать планомерную системную работу по развитию рынка переработки отходов", - подчеркнул Денис Буцаев.

В результате полученные от РОП деньги пойдут на оплату расходов на сбор, транспортировку, утилизацию вторичных материальных ресурсов, там, где эти расходы не были оплачены производителями товаров, на инвестиции в создание объектов обращения с отходами, считают в ППК РЭО. При этом никакой прямой схемы переноса материальной нагрузки с населения на бизнес по оплате вывоза ТКО не предусмотрено. Однако по экспертным оценкам, фактически суммы в платежках за вывоз отходов могут уменьшиться на величину до 5%.