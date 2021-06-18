Барам в Москве продлен запрет на работу в ночное время

Столичные власти продлили до 29 июня ограничения на ночную работу баров, ресторанов и кафе. Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии.

Заведения по-прежнему не смогут принимать гостей с 23:00 до 6:00. Исключение - продажа товаров, обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

Не разрешается проводить и зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, караоке.

В Москве, напомним, усложнилась эпидемиологическая обстановка. Из-за этого с 13 июня точкам общепита запретили в ночные часы обслуживать посетителей.