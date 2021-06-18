"Дикая Мята" понесла убытки из-за отмены и обратилась к зрителям

В итоге организаторы "Дикой Мяты" потеряли огромную сумму и попросили о поддержку своих верных поклонников - они намерены открыть сбор денег для спасения фестиваля. Надеясь компенсировать часть расходов благодаря "народному акционированию".

"Сейчас мы ищем платформу, которая не берет конский процент (как минимум 10-15 процентов от собранной суммы, - прим.ред) и позволяет делать донаты физлицам, - рассказала пиар-менеджер "Дикой мяты" Карина Вершинина. - Если вы хотите помочь нам - сообщите, кто быстро сможет сделать это для нас. Угореть на 98 млн - это... ну как бы вам сказать. Сегодня мы - звезды новостных лент. Хотелось бы, чтобы краудфандинг нашелся, а этот инфоповод поддержали".

Напомним, что и в прошлом году "Дикая мята" была отменена из-за коронавируса. Но тогда организаторы потеряли "только" 17 миллионов….