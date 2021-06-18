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18.06.2021 18:32
Рубрика: Культура

"Дикая Мята" понесла убытки из-за отмены и обратилась к зрителям

Текст: Александр Алексеев
Трехдневный open-air в Тульской области был отменен в ночь на 18 июня, за несколько часов до открытия. Тогда, когда все сцены "Дикой Мяты" уже были сооружены, дорожки и территория фестиваля обустроены, а многочисленные павильоны для мастер-классов и интеллектуальных игр оснащены техникой и аксессуарами. Ну, и наконец, многие артисты уже получили гонорары за сеты, которые в итоге не состоялись из-за форс-мажора - усиления пандемии COVID-19 в области.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В итоге организаторы "Дикой Мяты" потеряли огромную сумму и попросили о поддержку своих верных поклонников - они намерены открыть сбор денег для спасения фестиваля. Надеясь компенсировать часть расходов благодаря "народному акционированию".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Тульские власти намерены компенсировать потери за отмену "Дикой мяты"

"Сейчас мы ищем платформу, которая не берет конский процент (как минимум 10-15 процентов от собранной суммы, - прим.ред) и позволяет делать донаты физлицам, - рассказала пиар-менеджер "Дикой мяты" Карина Вершинина. - Если вы хотите помочь нам - сообщите, кто быстро сможет сделать это для нас. Угореть на 98 млн - это... ну как бы вам сказать. Сегодня мы - звезды новостных лент. Хотелось бы, чтобы краудфандинг нашелся, а этот инфоповод поддержали".

Напомним, что и в прошлом году "Дикая мята" была отменена из-за коронавируса. Но тогда организаторы потеряли "только" 17 миллионов….

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