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18.06.2021 17:31
Рубрика: Власть

Под Ярославлем отменен Всероссийский Некрасовский праздник поэзии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова "Карабиха" под Ярославлем  в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 3 июля отменен 54-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.

Он должен был стать одним из самых масштабных мероприятий к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова, которое отмечается в 2021 году.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фестиваль "Дикая Мята-2021" отменен

- Не мы его отменили - обстоятельства, второй год его не будет, - посетовал директор музея-заповедника "Карабиха" Андрей Ивушкин, подчеркнув, что экспозиции и выставки музея продолжат в этот день работать в обычном режиме.

- Но массовых мероприятий, интерактивных площадок не будет. Особенно жаль, что мы не сможем показать гостям наш новый сценический комплекс, построенный при финансовой поддержке одного из ярославских предприятий. Это великолепный комплекс с крытым залом, прекрасной сценой, отличной акустикой. У нас теперь есть целый фестивальный  парк, который мы назвали "Портал к Некрасову", -  рассказал директор музея.

С его слов, 1 - 2 июля к 200-летию Некрасова в Ярославле все же пройдет Международный Некрасовский конгресс и в его рамках - посвященная классику выставка, правда, с ограниченным количеством посетителей. А в декабре, когда поэт родился, в Ярославле должны состояться Международный форум литературных музеев, Некрасовская неделя и посвященное юбилею торжественное мероприятие в театре имени Федора Волкова.

17 июня было опубликовано постановление правительства Ярославской области, согласно которому предприятиям общепита в регионе запрещено работать с двух часов ночи и до шести часов утра, кроме гостиничных лобби-баров и придорожных кафе, а детям до 14 лет - посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Кроме того, документ отменяет до 15 июля все крупные мероприятия, за исключением тех, где известен состав участников, они протестированы и соблюдают социальную дистанцию. Предприятиям также рекомендовано перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

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