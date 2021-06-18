Собянин: Мутировавший индийский штамм найден почти у 90% заболевших

Почти у 90 процентов заболевших коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший индийский штамм. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Для сопротивлению индийскому штамму нужен более высокий уровень антител", - констатировал глава города. Популяционный иммунитет в 60 процентов рассчитывался для уханьского штамма. В реальности он оказался на уровне 25 процентов: только иммунитет вакцинированных может противостоять мутировавшему вирусу.

Напомним, что в Москве за последние сутки количество заболевших коронавирусом превысило 9 тысяч - это самый большой показатель с начала пандемии.