Собянин отменил режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней, введенный в Москве с 21 июня, отменяется. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина.

В то же время продлевается ряд ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Останутся закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты. Кроме того, продолжит действовать запрет на обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23 до 6.00.

По-прежнему останутся закрыты все спортивные и детские площадки в городских парках. В них можно будет только гулять и сидеть на скамейках.