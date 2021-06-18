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18.06.2021 15:18
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от COVID-19

Текст: Сергей Жуков

Оба компонента вакцины от коронавируса получили полтора миллиона москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он напомнил, что в Москве популяционный иммунитет ранее был на уровне 60 процентов. "Это и переболевшие, и тяжело, и бессимптомно, но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину, - уже 1,5 миллиона человек", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Сделать прививку от COVID-19 в Москве сегодня можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Исключительно на вакцинацию теперь работают и парковые павильоны "Здоровая Москва". Диспансеризация в них временно приостановлена.

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