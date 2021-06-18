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18.06.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

Суд вернул дело о пропаганде наркотиков в отношении Дудя в полицию

Текст: Иван Петров
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Административное дело, заведенное в отношении спортивного журналиста и популярного видеоблогера Юрия Дудя, поручено вернуть в органы полиции. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в Зюзинском районном суде Москвы, где должны были рассматривать дело о пропаганде наркотиков в интервью, взятых и опубликованных Дудем.

Фото: Пресс-служба Зюзинского суда/ТАСС
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"Судом вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ "пропаганда наркотических средств с использованием интернета", составленного в отношении Юрия Дудя, в орган, который его составил, то есть, в полицию", - сообщает ТАСС со ссылкой на Зюзинский суд.

Причины такого решения не называются. Обычно суды возвращают дела на доработку, когда обнаруживают недочеты или недостачу каких-то материалов в представленном деле.

Напомним, в апреле этого года стало известно о том, что по итогам доследственной проверки в отношении одного из интервью, взятого блогером Юрием Дудем, заведено административное дело. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По запросу именно этой организации столичные полицейские и проводили проверку на предмет наличия в одном из интервью пропаганды запрещенных веществ.

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