В Москве планируют открыть восемь ресторанов COVID-free

В формате бесковидных ресторанов в Москве намерены работать 7-8 заведений. Об этом в эфире "России 24" сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На данный момент у нас есть 7-8 желающих. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", - рассказал Алексей Немерюк. Предполагается, что в эти кафе будут пускать посетителей с прививками, они должны подтвердить это QR-кодом с "Госуслуг".

Ранее сообщалось, что с инициативой создать ковид-free зоны выступили сами рестораторы. Мэр Сергей Собянин поддержал их идею и санкционировал такой эксперимент.