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18.06.2021 03:04
Рубрика: Власть

В Тульской области отменили все массовые мероприятия

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия. Соответствующий указ губернатора будет опубликован в ближайшее время, сообщает пресс-служба областного правительства в официальном Telegram-канале.

В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19

Отмечается, что рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий в адрес губернатора Тульской области были направлены главным санитарным врачом региона, пишет ТАСС.

В Тульской области также ограничено время работы предприятий общественного питания с 07:00 до 24:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Ввод ограничений связан с ростом новых случаев заражений коронавирусом. С 16 июня предприятиям и организациям региона власти рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.

Ранее сообщалось об отмене массовых мероприятий во Владивостоке. Как пояснили в пресс-службе города, решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В краевом центре темпы заболеваемости коронавирусом практически в два раза выше, чем в среднем по Приморью.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Пандемия коронавируса COVID-19

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