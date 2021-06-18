Во Владивостоке из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия

Во Владивостоке из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной ростом количества случаев COVID-19, отменили массовые мероприятия с участием более 40 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

По словам исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова, в краевом центре темпы заболеваемости коронавирусом практически в два раза выше, чем в среднем по Приморью.

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории Владивостока не понадобилось. Принимая во внимание требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене в городе всех торжественных, развлекательных массовых мероприятий. Отлично понимаем, что перед нами стоит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. И я уверен, что сейчас мы должны сплотиться, обезопасить себя и близких, а для этого - соблюдать очень простые правила. Мы должны вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию", - сказал он.

Вчера руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба озвучила рекомендации ведомства: усилить ограничительные меры и контроль за соблюдением профилактических мер жителями и гостями Приморья. По ее словам, рост зарегистрированных случаев коронавируса за последние две недели составил 65 процентов. Самая сложная ситуация - во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Увеличено количество коек для ковидных больных, в эти дни в крае дополнительно открываются два новых госпиталя.

Власти призывают людей активнее прививаться от COVID-19, сейчас в крае развернуто 118 пунктов вакцинации, на следующей неделе должны заработать еще 20.