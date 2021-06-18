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18.06.2021 02:57
Рубрика: Общество

Во Владивостоке из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной ростом количества случаев COVID-19, отменили массовые мероприятия с участием более 40 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

По словам исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова, в краевом центре темпы заболеваемости коронавирусом практически в два раза выше, чем в среднем по Приморью.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко привился от коронавируса

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории Владивостока не понадобилось. Принимая во внимание требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене в городе всех торжественных, развлекательных массовых мероприятий. Отлично понимаем, что перед нами стоит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. И я уверен, что сейчас мы должны сплотиться, обезопасить себя и близких, а для этого - соблюдать очень простые правила. Мы должны вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию", - сказал он.

Вчера руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба озвучила рекомендации ведомства: усилить ограничительные меры и контроль за соблюдением профилактических мер жителями и гостями Приморья. По ее словам, рост зарегистрированных случаев коронавируса за последние две недели составил 65 процентов. Самая сложная ситуация - во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Увеличено количество коек для ковидных больных, в эти дни в крае дополнительно открываются два новых госпиталя.

Власти призывают людей активнее прививаться от COVID-19, сейчас в крае развернуто 118 пунктов вакцинации, на следующей неделе должны заработать еще 20.

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