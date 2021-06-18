Причиной пожара на владимирском предприятии стал взрыв газа

В городе Струнино Владимирской области организована доследственная проверка после пожара на деревообрабатывающем предприятии, при котором пострадали люди.

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, вечером 17 июня на производстве произошел взрыв газа.

- В результате взрыва пострадали находившиеся на территории два сотрудника, один из которых получил термический ожог более 50 процентов поверхности тела, - рассказали в ведомстве.

Оба работника госпитализированы. Кроме того, взрыв привел к возгоранию готовой деревянной продукции на сумму не менее пяти миллионов рублей. К ликвидации пожара, согласно данным регионального ГУМЧС, привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, но также Владимирский пожарно-спасательный гарнизон.

Следственные органы СК РФ по Владимирской области проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).