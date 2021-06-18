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18.06.2021 09:59
Рубрика: Происшествия

Причиной пожара на владимирском предприятии стал взрыв газа

Текст: Элина Труханова (Владимир)

В городе Струнино Владимирской области организована доследственная проверка после пожара на деревообрабатывающем предприятии, при котором пострадали люди.

Фото: Пресс-служба МЧС по Челябинской области
Птицефабрика под Челябинском сгорела из-за удара молнии

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, вечером 17 июня на производстве произошел взрыв газа.

- В результате взрыва пострадали находившиеся на территории два сотрудника, один из которых получил термический ожог более 50 процентов поверхности тела, - рассказали в ведомстве.

Оба работника госпитализированы. Кроме того, взрыв привел к возгоранию готовой деревянной продукции на сумму не менее пяти миллионов рублей. К ликвидации пожара, согласно данным регионального ГУМЧС, привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, но также Владимирский пожарно-спасательный гарнизон.

Следственные органы СК РФ по Владимирской области проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).

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