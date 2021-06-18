В Чебоксарах могут создать химический промышленный кластер

В столице Чувашии возможно создать химический промышленный кластер. Соответствующую инициативу высказали эксперты министерства промышленности и энергетики республики и Ассоциации кластеров и технопарков РФ.

В республиканском минпромэнерго пояснили, что кластер объединит предприятия из сферы химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Первое совещание по формированию кластера состоялось с участием представителей этих производств.

- Создание промышленного кластера даст возможность организациям получать государственную поддержку, предусмотренную на федеральном уровне. Предприятия смогут рассчитывать на возмещение части затрат в сумме до 300 миллионов рублей, то есть до 30 процентов от суммы проекта, при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции, - заявил глава минпромэнерго Чувашии Евгений Герасимов.

Напомним, в начале мая этого года директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко заявлял, что в Чувашии могут быть созданы четыре промышленных кластера в отрасли автомобилестроения и производства спецтехники, химической промышленности и производстве пищевого оборудования. Сейчас в Чувашии зарегистрирован только один кластер - электротехнический. Он был создан в 2012 году и объединяет около 30 предприятий.

Предприятия данного кластера, как сообщал Олег Николаев в послании Госсовету республики, играют первые роли в обеспечении продукцией крупнейших инфраструктурных проектов федерального и международного значения. Именно по этому примеру, по мнению главы Чувашии, объединение организаций в кластер позволит повысить свою конкурентоспособность, сформировать предпосылки для более интенсивного роста и получить существенную федеральную поддержку.

К слову, на поддержку совместных кластерных проектов только в 2021 году минпромторгом России выделено 1,5 миллиарда рублей, конкурсный отбор проектов состоится в августе 2021 года.