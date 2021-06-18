В Чебоксарах могут создать химический промышленный кластер

Новости

В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
СК отправил в суд одно из самых громких дел о "таганской" банде 16:17
Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ 16:13
Собянин: История с коронавирусом начинается заново 16:13
Часы Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue созданы специально для России 15:52
В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия 15:45
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией 15:40
Трехминутный фильм из России покажут в Каннах 15:33
Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей 15:30
Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от COVID-19 15:18
На съезде "ЕР" Путин обозначит ключевые направления деятельности партии 15:16
Путин на Совбезе обсудит результаты встречи с Байденом в Женеве 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 17:14

В Чебоксарах могут создать химический промышленный кластер

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии возможно создать химический промышленный кластер. Соответствующую инициативу высказали эксперты министерства промышленности и энергетики республики и Ассоциации кластеров и технопарков РФ.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

В республиканском минпромэнерго пояснили, что кластер объединит предприятия из сферы химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Первое совещание по формированию кластера состоялось с участием представителей этих производств.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чебоксарской агломерации начнут цифровизацию транспортной сферы

- Создание промышленного кластера даст возможность организациям получать государственную поддержку, предусмотренную на федеральном уровне. Предприятия смогут рассчитывать на возмещение части затрат в сумме до 300 миллионов рублей, то есть до 30 процентов от суммы проекта, при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции, - заявил глава минпромэнерго Чувашии Евгений Герасимов.

Напомним, в начале мая этого года директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко заявлял, что в Чувашии могут быть созданы четыре промышленных кластера в отрасли автомобилестроения и производства спецтехники, химической промышленности и производстве пищевого оборудования. Сейчас в Чувашии зарегистрирован только один кластер - электротехнический. Он был создан в 2012 году и объединяет около 30 предприятий.

Предприятия данного кластера, как сообщал Олег Николаев в послании Госсовету республики, играют первые роли в обеспечении продукцией крупнейших инфраструктурных проектов федерального и международного значения. Именно по этому примеру, по мнению главы Чувашии, объединение организаций в кластер позволит повысить свою конкурентоспособность, сформировать предпосылки для более интенсивного роста и получить существенную федеральную поддержку.

К слову, на поддержку совместных кластерных проектов только в 2021 году минпромторгом России выделено 1,5 миллиарда рублей, конкурсный отбор проектов состоится в августе 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Госдуме сообщили о доработке отклоненного Путиным проекта о фейках
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи