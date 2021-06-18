В регионах Сибири ужесточили ограничения из-за COVID-19

В указ губернатора Красноярского края о мерах против распространения коронавирусной инфекции внесены изменения. Они связаны с осложнением эпидемиологической ситуации и рекомендациями Роспотребнадзора, информирует сегодня пресс-служба правительства региона.

С субботы, 19 июня, должны приостановить работу детские развлекательные центры и игровые комнаты в ТРЦ. Кроме того, ужесточается контроль за соблюдением санитарных норм гражданами и организациями. Речь идет в числе прочего о масочном режиме.

Накануне правительство Республики Тыва также сообщило о возвращении ряда ограничений в связи с COVID-19. Они касаются, в частности, культурно-массовых мероприятий. Меры введены до 13 июля.

Ранее о подобных изменениях в соответствующие указы заявили власти Иркутской области и Республики Хакасия.