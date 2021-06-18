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18.06.2021 20:55
Рубрика: Происшествия

Спасатели нашли тело второго погибшего при сплаве на катамаране в КЧР

Текст: Наталья Коротченко

На реке Кубань в районе аула Учкулан Карачаево-Черкессии спасатели обнаружили тело второго туриста, погибшего в результате сплава на катамаранах группы из 14 отдыхающих.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Как сообщил замначальника ГУ МЧС России по КЧР Антон Шахбазян, тела двух туристов найдены в 5 и 15 километрах ниже по течению. 12 человек выбрались самостоятельно, трое из них госпитализированы в медучреждение Черкесска.

По словам Шахбазяна, отдыхающие прибыли из Краснодара и Московской области, они поехали на сплав на двух семиместных катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись в МЧС.

После сообщения о происшествии на место было направлено 46 спасателей и 16 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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