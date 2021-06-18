В Петербурге депутату предъявили обвинение в незаконном наркообороте

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику, которого задержали 17 июня по подозрению в незаконном обороте наркотиков, предъявлено обвинение.

Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Депутат обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По версии следствия, депутат Резник, обладая особым правовым статусом, незаконно приобрел у неустановленного лица 18, 2 грамма наркотического вещества - каннабиса (марихуаны) для личного потребления.

Был проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации обвиняемого. Мерой пресечения в ходе судебного заседания избран домашний арест.