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18.06.2021 16:13
Рубрика: Культура

В Петербурге стартовал VIII Суворовский фестиваль искусств

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)
Суворовский фестиваль искусств проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз. За эти годы фестивальная аудитория серьезно приросла, а формат расширился до международного.
Фото: Пресс-служба Суворовского фестиваля искусств Фото: Пресс-служба Суворовского фестиваля искусств
Фото: Пресс-служба Суворовского фестиваля искусств

Одним из главных событий фестиваля стал концерт "Я люблю тебя, Россия!" в Большом концертном зале "Октябрьский", приуроченный к Дню России и 800-летию Александра Невского - небесного покровителя Санкт-Петербурга, воина и дипломата, легендарного победителя Невской битвы.

Фото: Пресс-служба фестиваля Stereoleto
В Петербурге 13 июня начнется 20-й музыкальный фестиваль Stereoleto

Программа получилась не только зрелищной, но и познавательной. Концертные номера гармонично объединились в общий сюжет с рассказом об исторической роли и личности Александра Невского, созданным на основе уникальных материалов, предоставленных фондами Российской национальной библиотеки - партнера фестиваля.

В программе прозвучали кантата Сергея Прокофьева "Вставайте, люди русские…". В исполнении хора "Александр Невский" под управлением Бориса Саценко, ария из оперы Александра Бородина "Князь Игорь", которую исполнил лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Вьюров.

Русские романсы под аккомпанемент "Терем-квартета" исполнил заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов. Фрагмент поэмы "Медный всадник" прочел заслуженный артист РФ Михаил Морозов.

Зрители увидели хореографическую миниатюру на музыку Игоря Стравинского в исполнении народного артиста России Фаруха Рузиматова, бальные и эстрадные танцы ансамбля "Жемчужина", выступления заслуженной артистки республики Татарстан Эльмиры Калимуллиной и лауреата премии "Золотая маска" Мананы Гогитидзе.

Финальным аккордом концерта стала песня Юрия Саульского "Желаю тебе, земля моя…" в исполнении лауреата предыдущего Суворовского фестиваля - вокального ансамбля "Либерканто".

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, конкурсная программа еще впереди, жюри под председательством Альберта Жалилова готовится к просмотрам. Прием заявок на участие в пяти номинациях завершится 5 июля, и уже сейчас есть все шансы, что их количество превысит прошлогодний двухтысячный рекорд.

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